Amazon не хочет сотрудничать с Роскомнадзором
Компания Amazon отказалась сотрудничать с Роскомнадзором в вопросе ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Об этом пишет Медуза, ссылаясь на заявление регулятора.
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Роскомнадзор рассказал о переговорах с Amazon и Google по поводу ограничения доступа к Telegram. Ведомство требует от американских компаний прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.
Взаимодействие с Google заместитель главы ведомства Вадим Субботин назвал “конструктивным“, заявив, что с компанией начат “предметный диалог“.
Контакты с Amazon, по словам Субботина, к положительным результатам пока не привели. Чиновник предположил, что это связано с политическими причинами, не уточнив, с какими именно.
Ранее сообщалось, что Амазон может заработать в Украине.
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