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Amazon не хочет сотрудничать с Роскомнадзором

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В Роскомнадзоре сообщили, что результаты переговоров с Amazon о сотрудничестве в вопросе Telegram были отрицательными.
Контакты Amazon с Роскомнадзором к положительным результатам пока не привели
Контакты Amazon с Роскомнадзором к положительным результатам пока не привели
depositphotos.com

Компания Amazon отказалась сотрудничать с Роскомнадзором в вопросе ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Об этом пишет Медуза, ссылаясь на заявление регулятора.

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Роскомнадзор рассказал о переговорах с Amazon и Google по поводу ограничения доступа к Telegram. Ведомство требует от американских компаний прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.

Взаимодействие с Google заместитель главы ведомства Вадим Субботин назвал “конструктивным“, заявив, что с компанией начат “предметный диалог“.

Контакты с Amazon, по словам Субботина, к положительным результатам пока не привели. Чиновник предположил, что это связано с политическими причинами, не уточнив, с какими именно.

Ранее сообщалось, что Амазон может заработать в Украине.

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Теги: Google, Amazon, Роскомнадзор, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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