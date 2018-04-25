Amazon не хочет сотрудничать с Роскомнадзором

В Роскомнадзоре сообщили, что результаты переговоров с Amazon о сотрудничестве в вопросе Telegram были отрицательными.

Контакты Amazon с Роскомнадзором к положительным результатам пока не привели depositphotos.com

Компания Amazon отказалась сотрудничать с Роскомнадзором в вопросе ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Об этом пишет Медуза, ссылаясь на заявление регулятора.

Читай также: Amazon купила стартап с украинскими разработчиками за $1 млрд Роскомнадзор рассказал о переговорах с Amazon и Google по поводу ограничения доступа к Telegram. Ведомство требует от американских компаний прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.

Взаимодействие с Google заместитель главы ведомства Вадим Субботин назвал “конструктивным“, заявив, что с компанией начат “предметный диалог“.

Контакты с Amazon, по словам Субботина, к положительным результатам пока не привели. Чиновник предположил, что это связано с политическими причинами, не уточнив, с какими именно.

Ранее сообщалось, что Амазон может заработать в Украине.