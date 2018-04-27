Прибыль Amazon выросла более чем вдвое

В первом квартале текущего года онлайн-ритейлер получил 1,63 млрд долларов прибыли. А выручка выросла на 43%.

В компании ожидают, что выручка будет продолжать расти depositphotos.com

По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon увеличилась в 2,25 раза и достигла 1,63 млрд долларов. Об этом сообщает Прайм, ссылаясь на отчетность компании.

Читай также: Amazon не хочет сотрудничать с Роскомнадзором За первые три месяца разводненная прибыль на акцию составила 3,8 долл. против 1,5 долл. по итогам аналогичного периода в прошлом году. Выручка общих продаж выросла на 43%, до 51,04 млрд долл.

В компании ожидают, что выручка будет продолжать расти и достигнет 51-54 млрд долл., поднявшись на 34-42%.

Основатель и глава онлайн-ритейлера Джефф Безос отмечает успехи Amazon Web Services (AWS) как самого развивающегося и функционального сегмента. По данным Безоса, выручка AWS за период составила 5,4 млрд долл., увеличившись почти в 1,5 раза.

Amazon - одна из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и в странах Европы.

Ранее сообщалось, что Амазон может заработать в Украине.