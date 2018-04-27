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Газпром не намерен отказываться от транзита через Украину после 2019 года

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Действующий контракт на транзит газа заканчивается в 2019 году и продлевать его не намерены, однако поставки газа через территорию Украины будут продолжаться.
Газпром продолжит транзит газа после окончания контракта
Газпром продолжит транзит газа после окончания контракта
depositphotos.com

В руководстве Газпрома намерены сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, когда окончится действующий контракт. Об этом заявил зампред правления Газпрома Александр Медведев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что определенный объем транзита газа через Украину после 2019 года будет законтрактован на взаимоприемлемых условиях.

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“Хочу еще раз обратить внимание на то, что мы никогда не говорили о прекращении транзита через Украину. Речь шла о том, что мы не предполагали и не предполагаем продлевать действующий контракт на транзит, который окончится в 2019 году“, - сказал Медведев в ходе телефонной конференции.

При этом он отметил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина, Газпром начал вести переговоры с украинскими коллегами о судьбе транзита после 2019 года.

“Параметры этого транзита газа: объемы, сроки, условия, направления - они будут определены в ходе переговоров. Поэтому, то, что, надеюсь, определенный объем транзита будет законтрактован на удовлетворительных, взаимоприемлемых условиях, то это очевидно. Поэтому еще есть время для этих переговоров“, - добавил Медведев.

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Теги: Россия, газ, Украина-Россия, Газпром, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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