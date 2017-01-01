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В США продлили разрешение на транзакции с компаниями Дерипаски

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Американское министерство финансов разрешило транзакции с Русал, En+, GAZ Group до 6 июня 2018 года.
Здание центрального офиса компании Русал (архивное фото)
Здание центрального офиса компании Русал (архивное фото)
flickr.com

Министерство финансов США продлило на месяц срок, который отведен американским инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Русал, En+, GAZ Group, сообщает Reuters.

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Отмечается, что Минфин США выпустил лицензию 13А, которая дает право на избавление от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC в срок до 6 июня, вместо планировавшегося срока 7 мая.

Напомним, США в начале апреля ввели новые санкции против России. В так называемый черный список вошли несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании, включая контролируемые Дерипаской En+ Group, GAZ Group, Базовый элемент и Русал.

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Теги: США, Минфин, Дерипаска, Русал, Олег Дерипаска, санкции
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Источник: korrespondent.net

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