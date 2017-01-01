В США продлили разрешение на транзакции с компаниями Дерипаски

Американское министерство финансов разрешило транзакции с Русал, En+, GAZ Group до 6 июня 2018 года.

Министерство финансов США продлило на месяц срок, который отведен американским инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Русал, En+, GAZ Group, сообщает Reuters.

Читай также: Акции компании Дерипаски поднялись на 15% Отмечается, что Минфин США выпустил лицензию 13А, которая дает право на избавление от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC в срок до 6 июня, вместо планировавшегося срока 7 мая.

Напомним, США в начале апреля ввели новые санкции против России. В так называемый черный список вошли несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании, включая контролируемые Дерипаской En+ Group, GAZ Group, Базовый элемент и Русал.