В Украине закрылся еще один банк

В руководстве банка сообщили, что с клиентами уже расчитались и начали согласовывать с Нацбанком план прекращения банковской деятельности.

ДиВи Банк прекратит банковскую деятельность в Украине, однако сохранит юридическое лицо. Такое решение 27 апреля приняли акционеры банка, сообщает FinClub со ссылкой на акционера, экс-главу правления банка Сергея Горбачевского.

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"Сейчас будем согласовывать с регулятором план прекращения. С клиентами уже практически рассчитались", - рассказал он.

По его словам, собрание акционеров длилось с 25 по 27 апреля.

Горбачевский сообщил, что акционеры Диви Банка планируют реорганизовать банк в финансовую компанию.

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Согласно данным ДиВи Банка, на 1.03.2018 в кассах банка было 9,9 млн грн, на корсчету в НБУ – 15,9 млн грн, в других банках хранилось 6,9 млн грн. На текущих депозитных счетах населения было 11,5 млн грн, юрлиц – 45,5 млн грн.

Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный – 231,2 млн грн, а регулятивный – 220,3 млн грн.

Ранее сообщалось о том, где Украине брать деньги на старые долги.