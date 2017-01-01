Чистая прибыль Apple превзошла прогнозы

Квартальная выручка компании увеличилась на 16%, до $61,1 млрд. На долю зарубежных операций пришлось 65% выручки Apple.

Apple Inc. увеличила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, причем оба показателя достигли рекордов для этого периода года и превзошли прогнозы рынка, хотя продажи iPhone не оправдали ожиданий. Apple также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом $100 млрд и увеличении квартальных дивидендов на 16%.

Читай также: В ЕС хотят обложить налогом крупные IT-компании из США Как сообщается в пресс-релизе Apple, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 марта 2018 года, составила $13,8 млрд по сравнению с $11 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка компании увеличилась на 16%, до $61,1 млрд. На долю зарубежных операций пришлось 65% выручки Apple.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Apple на уровне $13,5 млрд, или $2,62 на акцию, при выручке в $60,9 млрд.

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В минувшем квартале Apple продала 52,2 млн iPhone, тогда как аналитики ожидали, что продажи достигнут 53 млн штук. Квартальная выручка от продажи iPhone составила $38 млрд, не оправдав прогноз рынка на уровне $39,1 млрд.

Выручка в сегменте различных сервисов, включая магазин приложений App Store, подскочила на 31%, до $9,1 млрд и превзошла ожидания экспертов ($8,4 млрд). На данный момент это второй по величине источник выручки компании после iPhone.

Согласно прогнозу Apple, в третьем финансовом квартале ее выручка составит $51,5-53,5 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составляет $51,5 млрд.

Как сообщалось ранее, канадская IT-компания TechInsights рассчитала себестоимость iPhone, проанализировав стоимость всех комплектующих смартфона. По подсчетам экспертов себестоимость iPhone X составляет $247.