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Богатейший в мире человек заявил о сложностях потратить состояние

Комментариев: 1
Джефф Безос отметил, что испытывает больше сложностей с выбором как потратить деньги, нежели с тем, как их заработать.
Джефф Безос рассказал о сложностях потратить деньги
Джефф Безос рассказал о сложностях потратить деньги
depositphotos.com

Основатель компании Amazon и богатейший человек на планете Джефф Безос признался, что ему сложно придумать, как именно потратить заработанные деньги. Он также подчеркнул, что это дается ему значительно тяжелее, нежели зарабатывать. Об этом пишет Business Insider.

Миллиардер отметил, что решить распорядиться финансовыми средствами, которые он успел заработать, далеко не так просто.

“Вы не сможете потратить (эти деньги - ред.) на второй ужин в ресторане“, - отметил Безос.

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Бизнесмен отметил, что по его мнению единственным эффективным способом потратить деньги является реинвестирование. При этом он должен выделять для этого крупные денежные суммы.

“Мне очень повезло, что я чувствую, что у меня есть конкретная миссия с Blue Origin, которая, я думаю, невероятно важна для всей цивилизации“, - отметил миллиардер.

Известно, что состояние Безоса оценивают в 131 миллиард долларов, из которых 125 миллиардов составляют акции компании Amazon.

Ранее сообщалось, что на деньги Ахметова Украина жила бы 36 дней.

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Теги: состояние, Amazon, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.05.2018, 13:30
Оценка:  +1
гость
Отвали ирокезам, если успеют до бюджета дойти - погасят госдолг. Хотя- не дойдут, шо там тех 125 лярдов?
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