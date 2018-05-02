Одесский припортовый завод готовят к консервации

Завод будет пока зарабатывать на услугах по перевалке удобрений других химических предприятий, утверждает Николай Щуриков.

Сотрудники Одесского припортового завода готовят все неработающие агрегаты к консервации и текущим ремонтам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в среду, 2 мая.

По его словам, увольнений работников не планируется.

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"Кроме производства удобрений завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно, чтобы подготовиться и провести новый конкурс. Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы выберем нового давальца и проведем текущие ремонты", – рассказал Щуриков.

По его словам, уже объявлен следующий этап приватизации ОПЗ. При этом якобы проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов.

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"Это в десять раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в Фонде госимущества. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки – нам неизвестно", – отметил Щуриков.

Ранее ФГИУ перенес приватизацию Одесского припортового с февраля на май.