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Одесский припортовый завод готовят к консервации

Комментариев: 2
Завод будет пока зарабатывать на услугах по перевалке удобрений других химических предприятий, утверждает Николай Щуриков.
Одесский припортовый завод работает нестабильно
Одесский припортовый завод работает нестабильно
depositphotos.com

Сотрудники Одесского припортового завода готовят все неработающие агрегаты к консервации и текущим ремонтам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в среду, 2 мая.

По его словам, увольнений работников не планируется.

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"Кроме производства удобрений завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно, чтобы подготовиться и провести новый конкурс. Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы выберем нового давальца и проведем текущие ремонты", – рассказал Щуриков.

По его словам, уже объявлен следующий этап приватизации ОПЗ. При этом якобы проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов.

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"Это в десять раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в Фонде госимущества. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки – нам неизвестно", – отметил Щуриков.

Ранее ФГИУ перенес приватизацию Одесского припортового с февраля на май.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: газ, ОПЗ, завод, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.05.2018, 19:17
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гость
И профит власть положит себе в карман, а кастрюлеголовые патриоты , так и будут бегать ленточки георгиевские снимать и памятники ломать)))) Управляемое дебильное стадо)
гость  (аноним)  02.05.2018, 19:07
Оценка:  0
гость
54 млн??? Это шутка?
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