В поездах подорожают кофе и чай

Цены на напитки во всех поездах Укрзализныци будут унифицированы и составят 8 гривен. Изменения вступят в силу с четверга, 10 мая.

Укрзализныця повысила цены на чай и кофе depositphotos.com

Чай, кофе и минеральная вода во всех поездах Укрзализныци будет стоить одинаково. Цены повысятся с 10 мая. Соответствующий приказ подписан в четверг, 3 мая, сообщает LB.ua.

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Укрзализныця устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:

- стоимость стакана чая - 8,00 грн;

- стоимость стакана кофе - 8,00 грн;

- стоимость кофейного напитка (3 в 1) - 8,00 грн;

- стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) - 8,00 грн.

Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

Ранее Укрзализныця отложила повышение цен на билеты.