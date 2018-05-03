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В поездах подорожают кофе и чай

Комментариев: 4
Цены на напитки во всех поездах Укрзализныци будут унифицированы и составят 8 гривен. Изменения вступят в силу с четверга, 10 мая.
Укрзализныця повысила цены на чай и кофе
Укрзализныця повысила цены на чай и кофе
depositphotos.com

Чай, кофе и минеральная вода во всех поездах Укрзализныци будет стоить одинаково. Цены повысятся с 10 мая. Соответствующий приказ подписан в четверг, 3 мая, сообщает LB.ua.

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Укрзализныця устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:

- стоимость стакана чая - 8,00 грн;

- стоимость стакана кофе - 8,00 грн;

- стоимость кофейного напитка (3 в 1) - 8,00 грн;

- стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) - 8,00 грн.

Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

Ранее Укрзализныця отложила повышение цен на билеты.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Чай, Кофе, повышение цен, цены, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  03.05.2018, 15:13
Оценка:  0
гость
Так что за поезд на картинке, кто объяснит? Российский или чей?
гость  (аноним)  03.05.2018, 14:53
Оценка:  0
гость
Все дорожает, и только ценность жизни человека в Украине дешевеет!
PereZX    03.05.2018, 14:37
Оценка:  +1
PereZX
А картинку поезда Сименс, который ходит в России, обязательно лепить???
Чего не австралийский паровоз?
PereZX    03.05.2018, 14:38
Оценка:  0
PereZX
Или на Бигмире иностранцы из России пишут новости и даже не знают, какие у нас поезда ходят?
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