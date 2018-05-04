В Украине закрывают крупнейшего производителя шин
Акционеры крупнейшего предприятия по производству шин и автомобильных покрышек Росава (Белая Церковь) решили ликвидировать компанию. Соответствующее решение о ликвидации было принято на общем собрании 20 апреля.
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В прошлом году Росава получила 717 миллионов гривен убытков при обороте в 875 миллионов гривен. Согласно отчетности компании, в 2017 году она произвела тысячу единиц продукции.
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Мощности предприятия позволяют выпускать до шести миллионов шин в год. Ассортимент предприятия включал более 150 видов шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.
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