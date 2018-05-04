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В Украине закрывают крупнейшего производителя шин

Комментариев: 5
В прошлом году Росава получила 717 миллионов гривен убытков при обороте в 875 миллионов гривен.
Мощности Росавы позволяют выпускать до шести миллионов шин в год
Мощности Росавы позволяют выпускать до шести миллионов шин в год
depositphotos.com

Акционеры крупнейшего предприятия по производству шин и автомобильных покрышек Росава (Белая Церковь) решили ликвидировать компанию. Соответствующее решение о ликвидации было принято на общем собрании 20 апреля.

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В прошлом году Росава получила 717 миллионов гривен убытков при обороте в 875 миллионов гривен. Согласно отчетности компании, в 2017 году она произвела тысячу единиц продукции.

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Мощности предприятия позволяют выпускать до шести миллионов шин в год. Ассортимент предприятия включал более 150 видов шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Ранее сообщалось, что ДиВи Банк прекратит банковскую деятельность в Украине, однако сохранит юридическое лицо.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: производство, шины, завод, ликвидация, Росава
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Источник: Українські новини

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  04.05.2018, 13:46
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гость
РЕБРЕНДИНГ (аноним) 04.05.2018, 13:28

А ну марш в школу!!! Нашел новое слово в энциклопе и пытаешься нарисовать себя икспердом?!
гость  (аноним)  04.05.2018, 13:42
Оценка:  0
гость
очищена от взрывоопасных предметов, путем попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов: подрывников, или элементов
КАСАЕМО очередного пожара на складах оружия: подрывники вроде люди... Или ирокезы и можно покормить сеном?
РЕБРЕНДИНГ  (аноним)  04.05.2018, 13:28
Оценка:  +1
РЕБРЕНДИНГ
Повысят качество, проведут ребрендинг и будет все ок)
гость  (аноним)  04.05.2018, 13:24
Оценка:  0
гость
В довраждебные времена Россия поставляла синтетическое волокно и каучук ,оплату брали шинами (кстати резина белая церковь считалась довольно хорошей)... Ну теперь небратья вы шагайте своим шляхом_ хромайте, ползите, подыхайте....сами выбрали путь обнимашек с буржуями.
гость  (аноним)  04.05.2018, 13:19
Оценка:  0
гость
Усе быренько у Еуропппиююю.
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