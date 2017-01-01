Twitter призывает пользователей сменить пароли

Компания обнаружила ошибку в системе защиты личных данных, однако уверяет, что негативных последствий этого удалось избежать.

Twitter рекомендует всем пользователям сети микроблогов сменить пароли для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе их хранения. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Читай также: Блокировка Telegram в РФ: на Роскомнадзор подали первый иск

“Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования“, - говорится в заявлении компании.

В целях безопасности учетной записи рекомендуется изменить пароль для входа в Twitter, а также на всех сервисах, где используется аналогичный.

Напомним, социальная сеть Facebook оказалась в эпицентре масштабного скандала из-за массированной утечки данных десятков миллионов пользователей, которые попали в распоряжение британской компании Cambrigde Analytica.