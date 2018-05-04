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Маск назвал "скучными" вопросы об убытках Tesla

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В первом квартале 2018 года компания Маска потеряла 710 миллионов долларов. За весь 2017 год убыток превысил 1,4 миллиардов долларов.
Илон Маск
Илон Маск
wikipedia.org

Генеральный директор Tesla Илон Маск во время ежеквартального отчета о делах компании отказался отвечать на неудобные вопросы журналистов. Как сообщает агентство Bloomberg, во время телефонной конференции Маск проигнорировал просьбы рассказать о трудностях с финансированием и проблемах с массовым выпуском электромобиля Model 3. Он назвал вопросы аналитиков "скучными, сухими и не крутыми".

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Охотно Маск говорил только о проектах, которые не имеют практической реализации. После такого общения с прессой акции Tesla упали на 7,4%.

Напомним, чистый убыток Tesla по итогам первого квартала 2018 года составил более 709,5 млн долл., что более чем вдвое превышает потери компании за январь-март прошлого год.

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Теги: новости компаний, прибыль, убытки, Tesla Motors, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.05.2018, 12:09
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гость
2 лярда спустил и заскучал. Где ж еще лохов найти, которые дадут бабла на машину времени. Технически подкованный, но понтовщик - клепал бы электрокары и горя б не знал. Но куда там - понты дороже денег, давайте какое-нибудь гуано в космос запустим, это же крутяк и бабло на это найдется.
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