ПриватБанк в первом квартале заработал почти четыре миллиарда

Банк нарастил кредитный портфель физических лиц на 6% и увеличил количество корпоративных клиентов на 18%.

По итогам 2017 года ПриватБанк получил убыток почти 23 млрд depositphotos.com

Национализированный ПриватБанк за первый квартал 2018 года получил прибыль в размере 3,7 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения в пятницу, 4 мая.

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Чистые процентные доходы ПриватБанка составили 3,3 млрд гривен. А в целом за первый квартал банк заработал 6,7 млрд грн процентных доходов за счет увеличения кредитного портфеля физических лиц на 6% (2,5 млрд грн) и роста нового портфеля корпоративных клиентов на 18% (1,1 млрд грн).

Также за первый квартал года банк перечислил более 2 млрд грн бюджетных платежей.

Напомним, по итогам 2017 года ПриватБанк получил убыток в размере почти 23 млрд гривен. При этом другие государственные банки закончили прошлый год с прибылью.