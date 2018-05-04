На Росаве опровергли закрытие производства шин

Реструктуризация Росавы предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятие, заверил гендиректор завода.

На заводе Росава (Белая Церковь) опровергли закрытие производства шин и автомобильных покрышек. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества Александр Далиба, передает в пятницу, 4 мая, LIGA.net.

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По его словам, решение общего собрания акционеров, которое состоялось 30 апреля 2018 года, по сути, представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделе различных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии и др.

"Реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятия, создание после реструктуризации дополнительных рабочих мест в количестве не менее 75-125 человек ежегодно. Спекуляции ряда СМИ по данному вопросу, не разобравшись в сути ситуации, не соответствуют действительному положению дел", - заверил гендиректор.

Ранее сообщалось, что в Украине закрывают крупнейшего производителя шин.