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Газпром уменьшил транзит газа через Украину

Комментариев: 6
С января по апрель объем газа, который шел транзитом через Украину сокращался, однако в апреле он превысил аналогичный показатель за минувший год.
Газпром сократил транзит через Украину
Газпром сократил транзит через Украину
depositphotos.com

За четыре месяца поточного года транзит газа территорией Украины сократился на 9,2% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и составил 27,7 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Укртрансгаз.

Отмечается, что с начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд куб. м.

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"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 27,7 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд куб. м, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Укртрансгаз отмечает рост транзита в апреле.

"Если сравнивать апрель, то в 2018 году объем транзита вырос на 0,3 млрд куб. м, или на 3,7% и составил 7,6 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).

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Теги: Газпром, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  04.05.2018, 17:26
Оценка:  0
гость
Ватаны бздеть перестали, а мы так скоро дышать перестанем. Или ты набздишь за всех ватанов?
Gagarinn    04.05.2018, 17:36
Оценка:  -1
Gagarinn
Для этого есть ты
Gagarinn    04.05.2018, 16:55
Оценка:  -1
Gagarinn
Ватаны что бздеть перестали?
гость  (аноним)  04.05.2018, 16:52
Оценка:  0
гость
По заработку и кафтанчик... По крайней мере так гласила русская купеческая поговорка. Наверное шубу соболью германцы (друзи укров) примеряют?
гость  (аноним)  04.05.2018, 16:38
Оценка:  0
гость
Работайте негры, солнце еще высоко!
гость  (аноним)  04.05.2018, 16:25
Оценка:  0
гость
скоро вообще прекратится
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