Китайская компания отказалась покупать акции Роснефти

Пакет акций получит суверенный фонд Катара, который в итоге станет владельцем 18,93% Роснефти.

У Роснефти остался контракт о поставках нефти CEFC depositphotos.com

Сделка между CEFC China Energy Company Limited и консорциумом швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара (QIA), по итогам которой китайская компания должна была стать собственником 14,16% акций нефтяной компании Роснефть, отменена.

Как сообщает Glencore, в пятницу, 4 мая, консорциум направил CEFC уведомление о расторжении сделки в соответствии с ее условиями.

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Одновременно участники консорциума, созданного в декабре 2016 года для приобретения 19,5% Роснефти, договорились о прекращении его существования. Пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA, которая в итоге станет владельцем 18,93% Роснефти. Сделка вступит в силу 7 мая.

У Glencore сохранится 0,57%-ный пакет российской компании. Сделка с QIA принесет трейдеру около 3,7 млрд евро.

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