Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китайская компания отказалась покупать акции Роснефти

Комментариев: 0
Пакет акций получит суверенный фонд Катара, который в итоге станет владельцем 18,93% Роснефти.
У Роснефти остался контракт о поставках нефти CEFC
У Роснефти остался контракт о поставках нефти CEFC
depositphotos.com

Сделка между CEFC China Energy Company Limited и консорциумом швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара (QIA), по итогам которой китайская компания должна была стать собственником 14,16% акций нефтяной компании Роснефть, отменена.

Как сообщает Glencore, в пятницу, 4 мая, консорциум направил CEFC уведомление о расторжении сделки в соответствии с ее условиями.

Читай также: США усилили санкции против нефтяных компаний России

Одновременно участники консорциума, созданного в декабре 2016 года для приобретения 19,5% Роснефти, договорились о прекращении его существования. Пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA, которая в итоге станет владельцем 18,93% Роснефти. Сделка вступит в силу 7 мая.

У Glencore сохранится 0,57%-ный пакет российской компании. Сделка с QIA принесет трейдеру около 3,7 млрд евро.

Ранее сообщалось о том, как отразятся на Украине колебания нефтяных цен.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Россия, нефть, Китай, Роснефть, Катар, сделка, Glencore
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь