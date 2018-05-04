Lufthansa увеличила количество рейсов в Киев

Теперь авиаперевозчик осуществляет по маршруту Киев - Франкфурт три рейса в день за исключением субботы - в этот день полеты выполняются с прежней частотой два раза в день.

Lufthansa теперь осуществляет по маршруту Киев - Франкфурт три рейса в день depositphotos.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa с начала мая 2018 года начала выполнять полеты между Киевом и Франкфуртом с увеличенной частотой. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Avianews.com.

Читай также: Пилоты Lufthansa продлили забастовку

Отмечено, что теперь авиаперевозчик осуществляет по указанному маршруту три рейса в день за исключением субботы - в этот день полеты выполняются с прежней частотой два раза в день.

“Дополнительный третий ежедневный рейс между основным аэропортом Франкфурта и киевским аэропортом Борисполь предусматривает вылеты в 13:50 из Франкфурта и в 18:05 из Киева“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее немецкий авиаперевозчик планировал увеличить частоту полетов с 25 марта.

“Поскольку переговоры (о расширении квоты на полеты - ред.) заняли больше времени, чем ожидалось, мы отложили начало полетов по дополнительным частотам на май 2018 года“, - пояснили в пресс-службе Lufthansa.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукост Wizz Air запустил новый авиарейс из Львова в Лондон.