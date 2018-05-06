Adidas болеет “империалистической ностальгией“ - МИД Литвы

В министерстве иностранных дел Литвы отреагировали на выпуск платья на бретелях бренда Adidas, которое было выполнено в красном цвете и с символикой Советского Союза.

Adidas расскритиковали за одежду с символикой СССР twitter.com/LT_MFA_Stratcom

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что компания Adidas болеет “империалистической ностальгией“ из-за символики Советского союза на одежде бренда. Об этом сообщает пресс-служба литовского МИД в Twitter.

Так ведомство отреагировало на платье на бретелях бренда Adidas, которое было выполнено в красном цвете и с символикой СССР.

“Болезнь империалистической ностальгии все еще встречается. Немного странно видеть это от знаменитой Adidas“, - говорится в заявлении МИД Литвы.

Being sick with “imperial nostalgia“ - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas, которые вопреки санкциям работают в аннексированном Крыму.