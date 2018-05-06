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Adidas болеет “империалистической ностальгией“ - МИД Литвы

Комментариев: 2
В министерстве иностранных дел Литвы отреагировали на выпуск платья на бретелях бренда Adidas, которое было выполнено в красном цвете и с символикой Советского Союза.
Adidas расскритиковали за одежду с символикой СССР
Adidas расскритиковали за одежду с символикой СССР
twitter.com/LT_MFA_Stratcom

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что компания Adidas болеет “империалистической ностальгией“ из-за символики Советского союза на одежде бренда. Об этом сообщает пресс-служба литовского МИД в Twitter.

Так ведомство отреагировало на платье на бретелях бренда Adidas, которое было выполнено в красном цвете и с символикой СССР.

“Болезнь империалистической ностальгии все еще встречается. Немного странно видеть это от знаменитой Adidas“, - говорится в заявлении МИД Литвы.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas, которые вопреки санкциям работают в аннексированном Крыму.

 

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: одежда, Литва, СССР, Советский Союз, бренд, символика, adidas
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.05.2018, 17:59
Оценка:  +1
гость
Видимо немецкие ПАРТАЙ-ГЕНОССЕ забыли, как те, для кого они лепят это говно, еще 73-74 года назад насиловали, обворовывали, убивали мирное население Германии, их соотечественников. Разделили народ на части, навязали ублюдочную, скотскую идеологию.
Серый    06.05.2018, 17:22
Оценка:  0
Серый
Что это , для "великого пу" заказ чтоли?
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