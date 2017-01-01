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Скандал не повлиял на большинство пользователей Facebook

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Не смотря на скандал с утечкой данных Facebook, большинство пользователей в Соединенных Штатах Америки не перестали пользоваться социальной сетью.
Facebook оказалась в центре скандала из-за утечки данных пользователей
Facebook оказалась в центре скандала из-за утечки данных пользователей
depositphotos.com

Большинство пользователей Facebook в США не перестали пользоваться социальной сетью несмотря на скандал с компанией Cambridge Analytica, которая могла заполучить данные более 87 миллионов пользователей, сообщает Reuters.

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"Половина респондентов заявила, что продолжает использовать Facebook в том же объеме, что и раньше. Четверть опрошенных начала использовать соцсеть больше", – говорится в сообщении.

Оставшийся небольшой процент респондентов заявил, что использовал соцсеть совсем недавно или вовсе удалил свой аккаунт.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.

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Теги: соцопросы, социальные сети, Facebook, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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