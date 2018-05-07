Минюст нанял британских юристов для защиты в суде с Приватом

Юристы будут представлять интересы Украины в деле по иску миноритарных акционеров ПАО Укрнафта, связанных с группой Приват.

Министерство юстиции 26 апреля заключило соглашение с международной юридической фирмой Hogan Lovells (Великобритания) о юруслугах на 2,75 млн долларов, или 72,3 млн гривен. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщают Наші гроші со ссылкой на Прозорро.

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В этом году Hogan Lovells будет представлять интересы Украины в деле по иску миноритарных акционеров ПАО Укрнафта - кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, связанных с группой Приват.

Сумма исковых требований составляет около $5,44 млрд. Самую высокую почасовую ставку имеет партнер Hogan Lovells Маркус Бургсталлер - $900. Перевод стоит $75 за страницу, курьерская доставка в Украину на следующий день - $80. Трехдневная поездка четырех человек в Киев обойдется в $10 250, а визит четырех человек на двухнедельные слушания по Стокгольм - в $45 тысяч.

В качестве третьего лица привлечена украинская фирма Lexwell & Partners Андрея Колупаева.

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