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Telegram обжаловал решение суда о передаче ФСБ ключей шифрования

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Адвокаты мессенджера просят признать незаконным приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей дешифрования сообщений пользователей.
Адвокаты Telegram подали иск по решению суда о ключах дешифрования
Адвокаты Telegram подали иск по решению суда о ключах дешифрования
depositphotos.com

Заблокированный в России мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда РФ, который признал законным приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей дешифрования сообщений пользователей. Об этом говорится в апелляционной жалобе, передает во вторник, 8 мая, РБК.

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В частности, представитель правозащитной группы Агора Дмитрий Колбасин сообщил, что жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суд 8 мая подал адвокат Агоры Рамиль Ахметгалиев.

Отмечено, что в жалобе Telegram просит отменить решение Верховного суда от 20 марта 2018 года, когда ВС признал законным приказ ФСБ, на основе которого мессенджеру предъявили требования предоставить ключи шифрования сообщений пользователей.

"Прошу отменить полностью решение Верховного суда и принять новое решение, признав приказ ФСБ №432 от 19 июля 2016 года недействительным и как принятый уполномоченным органом с превышением полномочий, устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц, и который содержит широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан", - говорится в жалобе.

Напомним, в России власть с 16 апреля пытается блокировать работу Telegram

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Теги: Россия, суд, жалоба, блокирование, иск, блокировка, Мессенджер, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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