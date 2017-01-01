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Audi приостановила продажу A6 и A7

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Концерн принял такие меры из-за возможных манипуляций с вредными выбросами в 60 тысячам авто.
Скандал затронул дизельные автомобили моделей A6
Скандал затронул дизельные автомобили моделей A6
depositphotos.com

Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) инициирует официальные слушания по автопроизводителю Audi по подозрению в манипуляциях вредными выбросами. Об этом сообщили в KBA во вторник, 8 мая, передает агентство dpa. Информацию также подтвердили в немецком федеральном министерстве транспорта, информируетDW.

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Скандал затронул дизельные автомобили моделей A6 и A7. В Германии авто с такой проблемой насчитывается около 33 тысяч, а по всему миру - около 60 тысяч.

Раньше немецкое издание Der Spiegel сообщало, что речь идет об автомобилях с двигателями нового стандарта выбросов вредных газов "евро-6", которые оборудованы устройством для очистки оксидов азота. Для этого специальная жидкость должна впрыскиваться в поток выхлопных газов и расщеплять оксиды азота на безвредный азот и водяной пар.

Если подозрения подтвердятся, автопроизводитель будет вынужден отозвать более 60 тысяч авто по всему миру.

Напомним, в Украину ввезли почти 500 тысяч авто с иностранной регистрацией.

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Теги: автомобили, продажи, Audi, Audi A6, автомобиль, дизельный скандал
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Источник: korrespondent.net

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