Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя. Сам мессенджер не будет иметь к ним доступа.

Мессенджер Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и тестирует его в закрытом режиме. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на два информированных источника.

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Сообщается, что сервис, получивший название Telegram Passport, позволит идентифицировать личность пользователя мессенджера. Предполагается, что пользователь один раз загрузит все необходимые данные, а затем через Telegram сможет мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и за его пределами.

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя - он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объясняет близкий к Telegram человек.

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По словам источников, Telegram Passport может заработать уже к началу лета. Планируется, что к этому моменту с помощью нового сервиса уже можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров мессенджера. С кем именно ведутся переговоры, собеседники издания раскрывать не стали.

По данным издания, возможность совместного с Telegram запуска рассматривает платежная система Qiwi, официальные представители которой эту информацию комментировать пока отказались.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировке Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.