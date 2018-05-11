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НАБУ расследует "угольное" дело в отношении ДТЭК Ахметова

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Уголовное производство касается импорта из США компанией ДТЭК некачественного угля с повышенным содержанием серы.
НАБУ расследует "угольное" дело в отношении ДТЭК Рината Ахметова
НАБУ расследует "угольное" дело в отношении ДТЭК Рината Ахметова
flickr.com

Национальное антикоррупционное бюро расследует импорт неликвидного угля с повышенным содержанием серы компанией ДТЭК. Об этом в пятницу, 11 мая, написал эксперт по энергетике и бывший член НКРЭ Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, производство открыто по факту завладения имуществом должностными лицами энергохолдинга ДТЭК, которые импортировали из США неликвидный уголь с высоким содержанием серы 3,33% -3,46%, а в тарифах получали Роттердам+.

“Хотя в Роттердаме норма серы - менее 1%“, - написал Герус.

Герус отметил, что ДТЭК покупала экологически вредный уголь задешево, “прогоняла“ его через своего швейцарского трейдера DTEK Trading S.A., повышая цену на 20 долларов за тонну.

“С раздутой завышенной стоимостью уже импортировали в Украину и представляли его всем, как “дорогой американский уголь“, - написал он.

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Герус добавил, что руководители Минэнерго и НКРЭКУ  с радостью верили в этот “дорогой американский уголь“ и показывали его на презентациях в качестве обоснования, когда снова поднимали тарифы на электроэнергию.

Напомним также, сколько компании Ахметова и Януковича заработали на Роттердам+.

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Теги: уголовное дело, Роттердам, Ринат Ахметов, ДТЭК, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.05.2018, 16:07
Оценка:  0
гость
Братья пенсильванцы Украине свинтуса подсунули? Так надо было в Донецке куплять, и дешевле и качественней! Ах да, отморожу назло мамке свои вухи!
гость  (аноним)  11.05.2018, 15:54
Оценка:  0
гость
Не поделился хабаром с "нужными людьми"?
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