Nike судится с Puma из-за кроссовок

Nike утверждает, что Puma нарушает четыре ее патента из 300 зарегистрированных, отмечает издание.

Nike указывает на то, что в новой модели от Puma EVOknit присутствует ее технология Flyknit depositphotos.com

Американская компания Nike подала в суд на немецкую компанию Puma, обвинив в нарушении патентных прав, сообщает Forbes.

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В Nike считают, что Puma незаконно использовала ее запатентованные технологии по созданию обуви, тем самым нарушив принципы свободной инновации. В частности речь идет о схожести технологий пошива ткани - Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit - и производства подошвы - Nike Air Sole и Puma Jamming.

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Американская компания указывает на то, что в новой модели от PUMA EVOknit присутствует ее технология Flyknit. В целом Nike утверждает, что Puma нарушает четыре ее патента из 300 зарегистрированных, отмечает издание.

В свою очередь Puma отрицает свою причастность к краже технологий.

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