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Журналистам 1+1 раздали доли в компании

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Изменилась структура собственности ООО ТРК Студия 1+1. Теперь 7,5% компании будет принадлежать ее сотрудникам.
1+1 медиа сообщила об изменении структуры собственности
1+1 медиа сообщила об изменении структуры собственности
facebook.com/1plus1.Gorbunov

1+1 медиа в пятницу, 11 мая, сообщила об изменении структуры собственности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что отныне 7,5% будет принадлежать сотрудникам компании.

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Свою долю в компании получили Элла Белостокская, Юрий Горбунов, Ольга Василевская-Смаглюк, Ирина Демченко, Юлия Жмакин, Алла Мазур, Александр Моторный, Лидия Таран и другие сотрудники компании.

Ранее Коломойский рассказал, кто оплатил празднование его дня рождения.

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Теги: СМИ, Журналисты, собственность, право собственности, 1+1, телеканал, телеканал 1+1
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
джеф    12.05.2018, 15:44
Оценка:  0
джеф
О, коломойша прячет активы?
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