Журналистам 1+1 раздали доли в компании
Изменилась структура собственности ООО ТРК Студия 1+1. Теперь 7,5% компании будет принадлежать ее сотрудникам.
1+1 медиа в пятницу, 11 мая, сообщила об изменении структуры собственности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что отныне 7,5% будет принадлежать сотрудникам компании.
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Свою долю в компании получили Элла Белостокская, Юрий Горбунов, Ольга Василевская-Смаглюк, Ирина Демченко, Юлия Жмакин, Алла Мазур, Александр Моторный, Лидия Таран и другие сотрудники компании.
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