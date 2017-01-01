Buzzfeed: М.С.Л. и Патриот могут убрать из списка санкций

Buzzfeed напоминает, что информация о том, что у Патриота и М.С.Л. имеются российские бенефициары (реальные совладельцы).

Лотерейные компании Патриот и М.С.Л., принадлежащие российским бизнесменам, могут избежать санкций, под которыми они находились с 2015 года. Последний раз санкции продлялись на год в апреле 2017 года. При этом новый санкционный список до сих пор не опубликован. Об этом говорится в статье, опубликованной популярным американским изданием «Buzzfeed».

Как отмечает издание, 15 мая 2018 года завершится срок действия санкций против ряда российских и украинских компаний, введенных Указом Президента Украины Петра Порошенко от 15 мая 2017 года. В прошлом году для того, чтобы в очередной раз продлить санкции и добавить в список новых фигурантов, было проведено целый ряд процедур и согласований. Совет безопасности и обороны(СНБОУ) принял решение о применении санкций – это случилось 28 апреля.

В своей статье Buzzfeed напоминает, что информация о том, что у Патриота и М.С.Л. имеются российские бенефициары (реальные совладельцы) впервые была обнародована министром финансов Александром Шлапаком в августе 2014 года – на брифинге в присутствии множества журналистов: «В Украине проводится 112 различных лотерей (здесь и далее в цитате данные на август 2014 года). Из них 80 лотерей, или 71% рынка, имеет ООО «МСЛ», владельцем которого, по нашим данным, является миноритарные акционеры «Альфа-Групп». 25 лотерей, или 23% рынка занимает АО «Патриот», владельцем которого через оффшоры является гражданин России».

Решение СНБО содержало и срок действия санкций – 1 год с момента введения. Санкции были введены Указом Президента с 15 мая. В списке были упомянуты компании М.С.Л. и Патриот. Наличие российского следа у Патриота и М.С.Л. и стало причиной того, что в 2015 году к этим двум лотерейным компаниям были применены санкции, отмечается в статье.

“Они продлевались регулярно – вместе со всеми прочими фигурантами украинского санкционного списка. Осенью 2016 года в коридорах власти прилагались отчаянные усилия за то, чтобы эти компании не попали в очередную версию санкционного списка. Но их в нем сохранили. Неудивительно, что и сейчас происходит затягивание с рассмотрением нового санкционного списка“, - отмечает автор статьи.

Как отмечает издание, оптимисты утверждают, что задержка связана с тем, что правительство дополняет прежний санкционный список и синхронизирует с теми санкциями, что были введены буквально месяц назад США против компаний и физлиц Российской Федерации. Так или иначе в этом списке появится много новых фигурантов – в соответствии с теми нововведениями, что предприняты США. А вот сохраняться ли в полной мере старые фигуранты – пока вопрос.