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Facebook заблокировал 200 приложений из-за скандала со слежкой

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Соцсеть приостановила работу почти 200 приложений, имеющих доступ к данным большого количества пользовательской информации.
Facebook приостановил работу почти 200 приложений
Facebook приостановил работу почти 200 приложений
depositphotos.com

Социальная сеть Facebook приостановила работу почти 200 приложений, имеющих доступ к данным большого количества пользовательских данных. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что это сделано в рамках расследования возможного злоупотребления данными пользователей, начатого после скандала с Cambridge Analytica.

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Как известно, в марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за утечки данных пользователей соцсети. Как выяснилось, аналитическая компания Cambridge Analytica получила данные более 50 млн пользователей социальной сети и могла использовать данную информацию для политической рекламы.

Глава Facebook Марк Цукерберг признал ошибку и обещал, что все программы, которые имели доступ к большому объему данных, будут тщательно исследованы.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.

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Теги: социальная сеть, Facebook, соцсети, приложения, мобильное приложение, Cambridge Analytica, утечка данных
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Источник: korrespondent.net

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