Завод, который воровал газ, оштрафован ГФС

Возбуждено ряд уголовных производств.

Государственной фискальной службы в Киевской области в течение апреля 2018 проведены комплексные проверки по вопросам налогового и валютного законодательства, в результате которых было доначислений в государственный бюджет около 159 млн. грн. с ООО Броварской алюминиевый завод и около 115 млн. грн с ООО Браз Лайн.

Стоит отметить, что против должностных лиц указанных предприятий и аффилированного ООО Инвестиции третьего тысячелетия возбуждено ряд уголовных производств по факту краж природного газа на сумму 47 миллионов. Владелец - Сергей Шапран (Коробка), которые недавно стал владельцем 200 га земель природно-заповедного фонда в Броварском районе.

Следствие считает, что должностные лица указанных обществ, совместно с обслуживающей газовое оборудование компанией ООО Еврогазмонтаж сфальсифицировали программное обеспечение узла учета газа. Владельцем данного общества является Лобач Вадим Вадимович, который считается приближенной к Региональной газовой компании (РГК) фигурой.