Еврокомиссия готова завершить спор с Газпромом - СМИ

Решение о "мировой" должны объявить в ближайшие дни. Дело против Газпрома стало одним из самых продолжительных в своем роде, оно длилось около семи лет.

Антимонопольное дело против Газпрома, инициатором которого выступила Европейская комиссия, близится к концу. Решение о его урегулировании объявят на следующей неделе. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает Euractiv со ссылкой на информацию европейских чиновников, близких к делу.

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В частности, один из собеседников сказал, что Еврокомиссия должна объявить о заключении соглашения 24 мая, что завершит одно из самых продолжительных в своем роде антимонопольных дел, которое началась с рейдов в 20 офисах в 10 странах в 2011 году, когда следователи получили более 150 тысяч документов.

Два других собеседника заявили, что решение по Газпрому, крупнейшему поставщику газа в ЕС, могут объявить на этой неделе или на следующей.

В начале апреля агентство Reuters сообщило, что Газпром и ЕС достигли соглашения, которое позволит российской компании избежать штрафа в размере 10% от мирового оборота.

Еврокомиссия уже семь лет изучает деловые операции Газпрома в Европе и обвиняет российский концерн в препятствовании конкуренции и в завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. Газпром отрицает обвинения.

Российский энергетический гигант обязался изменить структуру ценообразования. Компания также обязалась снять все договорные ограничения, которые запрещают клиентам перепродавать свой газ, и позволить оператору Болгарской сети транспортировки взять на себя ответственность за газовые потоки Балканских стран в Грецию.

Ожидается, что уступки будут действительны в течение восьми лет. ЕС не будет применять никаких финансовых санкций к Газпрому, но если компания не выполнит условия урегулирования, ЕС все равно может наложить штрафы.

Напомним, 28 февраля завершился многолетний спор между Нафтогазом и Газпромом в Стокгольмском арбитраже, который обязал российский концерн доплатить Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить Нафтогазу 2,56 млрд долларов.