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Total выходит из газового проекта в Иране из-за санкций США

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Компания из-за санкций не сможет дальше участвовать в проекте Южный Парс. Фаза 11 и вынуждена будет прекратить все операции до 4 ноября 2018 года.
Total намерена выйти из иранского проекта Южный Парс
Total намерена выйти из иранского проекта Южный Парс
depositphotos.com

Французская нефтегазовая корпорация Total намерена выйти из иранского проекта Южный Парс из-за санкций США. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба компании.

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В частности, в заявлении указывается, что в связи с санкциями компания "не сможет продолжать участвовать в проекте Южный Парс. Фаза 11 и вынуждена будет прекратить все операции, которые с этим связаны, к 4 ноября 2018 года".

Как известно, Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 фаз.

Ранее в Bank of America спрогнозировали, что в следующем году цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель.

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Теги: нефть, газ, США, Иран, санкции, добыча, Total, добыча газа, добыча нефти
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.05.2018, 19:34
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гость
Видно деньги не нужны. Пускай выходят, эту нишу займёт Россия.
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