Total выходит из газового проекта в Иране из-за санкций США
Французская нефтегазовая корпорация Total намерена выйти из иранского проекта Южный Парс из-за санкций США. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба компании.
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В частности, в заявлении указывается, что в связи с санкциями компания "не сможет продолжать участвовать в проекте Южный Парс. Фаза 11 и вынуждена будет прекратить все операции, которые с этим связаны, к 4 ноября 2018 года".
Как известно, Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 фаз.
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