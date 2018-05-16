Total выходит из газового проекта в Иране из-за санкций США

Компания из-за санкций не сможет дальше участвовать в проекте Южный Парс. Фаза 11 и вынуждена будет прекратить все операции до 4 ноября 2018 года.

Французская нефтегазовая корпорация Total намерена выйти из иранского проекта Южный Парс из-за санкций США. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба компании.

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В частности, в заявлении указывается, что в связи с санкциями компания "не сможет продолжать участвовать в проекте Южный Парс. Фаза 11 и вынуждена будет прекратить все операции, которые с этим связаны, к 4 ноября 2018 года".

Как известно, Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 фаз.

Ранее в Bank of America спрогнозировали, что в следующем году цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель.