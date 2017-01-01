Ford переходит на производство электромобилей

Одним из первых электромобилей Ford нового поколения станут Mustang и внедорожник Mach 1 - они появятся в 2020 году.

К 2022 году компания планирует представить еще 16 электрокаров depositphotos.com

Компания Ford будет переходить на производство электромобилей, постепенно отказываясь от двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Об этом в интервью изданию Engadget рассказал глобальный директор "зеленого" направления марки Тед Каннис.

Читай также: BMW заявила о рекордных продажах По словам топ-менеджера, автомобильный мир меняется, и компании необходимо идти в ногу со временем.

Он отметил, что "Ford намерен выпускать EV`ы, ориентированные на разную публику и рынки", поскольку "дни обычных машин подходят к концу".

Одним из первых электромобилей Ford нового поколения станут Mustang и внедорожник Mach 1 - они появятся в 2020 году.

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К 2022 году компания планирует представить еще 16 электрокаров, плюс 24 подзаряжаемых гибрида, среди которых будет пикап F-Серии - самый продаваемый на сегодня автомобиль в мире.

Ранее об отказе от авто с ДВС заявляли многие крупные автопроизводители, в частности, Toyota, Volvo, Peugeot и другие.

Ранее сообщалось, что Маск назвал вопросы об убытках “скучными“.