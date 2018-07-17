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Нафтогаз хочет вдвое снизить цену транзита газа

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Холдинг рассчитывает, что с 2019 года транзит российского газа через Украину будет на 20% дешевле и ниже, чем по Северному потоку-2.
Нафтогаз намерен сделать транзит газа дешевле, чем по Северному потоку
Нафтогаз намерен сделать транзит газа дешевле, чем по Северному потоку
depositphotos.com
Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.
 

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"Группа Нафтогаз 13 июля 2018 года направила в НКРЭКУ предложения относительно изменений к действующей методике расчета тарифов на услуги транспортировки природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года", - говорится в сообщении.

При расчете тарифов, по данным компании, Нафтогаз исходил из сценария почти полной загрузки мощностей газотранспортной системы Украины на точках выхода в ЕС - то есть с учетом транзита газа на уровне 141 млрд куб. м/год.

"Исходя из данного сценария и в случае перевода рассчитанных тарифов за мощность в тариф объемов физической транспортировки в расчете на 100 км, расчетная средняя стоимость транзита через территорию Украины на новый регуляторный период составит около 2,17 долл. США/тыс. куб. м на 100 км (с НДС и топливной составляющей). Этот уровень тарифа является на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ПАО Газпром, а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЭКУ в декабре 2015 года. Кроме того, такой тариф меньше ожидаемой стоимости транспортировки газа через маршрут Северный поток-2 в расчете на 100 км, что дополнительно доказывает экономическую необоснованность построения данного трубопровода", - рассказали в пресс-службе компании.

В соответствии с параметрами сценария, использованного для расчета, уровень тарифа для внутренних точек входа для добычи в Украине составляет 127 грн/тыс. куб. м с НДС, для внутренних точек выхода к газораспределительным предприятиям и прямым потребителям - 136 грн/тыс. куб. м с НДС.

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В Нафтогазе уточнили, что секретариат Энергетического содружества планирует сделать Регламент №2017/460 обязательным для всех членов содружества, среди которых и Украина.

"Изменения к методике разработаны АО Укртрансгаз вместе со специалистами международной компании, которая специализируется, в частности, на предоставлении консультационных услуг европейским национальным регуляторам энергетических рынков. Нафтогаз предложил регулятору внести соответствующие изменения в методику и применить ее для расчета тарифов на следующий регуляторный период длительностью пять лет, который начинается с 2019 года", - уточняют в НАК.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов сохранить транзит газа через Украину.

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Теги: газ, Нафтогаз, Северный поток, транзит газа, НКРЭКУ
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Источник: korrespondent.net

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гость  (аноним)  17.07.2018, 10:48
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свидомые убшюдки, был бы Янык все было бы стабильно и Крым был бы наш. Вы дегенераты проскакали страну мрази
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