У украинских аграриев появились деньги, чтобы платить за высококлассное оборудование

Главная сельскохозяйственная выставка Украины показала, что у аграриев появилось достаточно денег для обновления своего производственного парка, и они готовы больше платить за хорошее качество, считает председатель правления ПАО "Завод Фрунзе" Александр Василенко.

По его словам, это главный вывод, к которому он пришел по итогам состоявшейся недавно в Киеве агропромышленной выставки "Агро-2018".

"Стало очевидно, что агрохолдинги хорошо обогатились на экспортных продажах зерна, показывают стремительный рост и готовы серьезно вкладываться в обновление парка своего оборудования и прочих мощностей", - сказал А.Василенко, чья компания регулярно участвует в этой экспозиции на протяжении многих лет.

Причем, сказал он, если раньше аграрии искали оптимального соотношения цены и качества, то теперь готовы переплачивать за качество оборудования. По его словам, эту перемену в настроениях уловили иностранные компании, включая американские фирмы, которые были серьезно представлены в Киеве в этом году.

Эта тенденция, отметил А.Василенко, дает шанс национальным производителям качественного оборудования увеличить продажи и обороты, модернизировать производство и выйти со своими решениями на рынки европейских стран, в первую очередь близлежащих Словении, Румынии и Венгрии, где не так развито сельскохозяйственное машиностроение.

Еще одна тенденция, сказал он, заключается в том, что аграрии хотят видеть новинки, повышающие их производительность. Так, из продукции "Завода Фрунзе", представленной на выставке, наибольшим интересом пользовались инновационные решета для гороха и кукурузы, которые компания разработала для немецких заказчиков и впервые представила на экспозиции в Ганновере в прошлом году.

"В целом, настроение после выставки довольно оптимистичное, мы видим, что наше предприятие живое, мы готовы делать нужные рынку новинки и даже опережать его запросы", - отметил А.Василенко.

Как сообщалось, в июне "Завод Фрунзе", впервые показал в Киеве на главной агропромышленной выставке Украины "Агро-2018" ряд своих новинок, в том числе новые виды решет, шарнирные сетки, которые применяются для огораживания пастбищ и сельхозугодий, а также настилочные решета, используемые при строительстве элеваторов.

ПАО "Завод Фрунзе" (основано в Харькове в 1885 году) — крупнейший национальный производитель перфорированных металлических изделий: решет и сит, настилочных решеток и др. Также производит сетки и системы ограждения, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи, защитные системы картеров двигателей для автомобилей, пеллетные котлы. Предприятие оснащено самым современным высокопроизводительным оборудованием от ведущих машиностроительных фирм мира. Единственная в своем сегменте компания, имеющая разветвленную филиальную сеть в Украине (Киев, Днепр, Винница, Львов, Запорожье, Одесса).