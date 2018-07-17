Украина проиграла апелляцию по суду с Татнефтью - СМИ

Украина по-прежнему обязана выплатить российской компании Татнефть компенсацию в размере $112 млн, а также проценты.

Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской Татнефти. Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копией которого располагает enkorr.

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Отмечается, что своим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании 112 млн долларов компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой Приват.

Издание пишет, что английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где Татнефть пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.