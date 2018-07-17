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Украина проиграла апелляцию по суду с Татнефтью - СМИ

Комментариев: 3
Украина по-прежнему обязана выплатить российской компании Татнефть компенсацию в размере $112 млн, а также проценты.
Королевский суд Лондона принял решение по иску Татнефти
Королевский суд Лондона принял решение по иску Татнефти
depositphotos.com

Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской Татнефти. Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копией которого располагает enkorr.

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Отмечается, что своим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании 112 млн долларов компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой Приват.

Издание пишет, что английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где Татнефть пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.

Ранее сегодня в Газпроме заявили, что информация Нафтогаза о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не отвечает действительности. 
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Теги: Украина, суд, Лондон, Коломойский, Группа Приват, Игорь Коломойский, иск, Татнефть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.07.2018, 17:42
Оценка:  -1
гость
в общем все судьи смотрят на сутяжников желающих подзaрабoтать как на тварей низшего сорта! Если с партнером не договорился на мировую значит грош тебе цена!
гость  (аноним)  17.07.2018, 16:52
Оценка:  -1
гость
Так это Беня Коломойский им получается денег должен?
Shurat44    17.07.2018, 16:41
Оценка:  -1
Shurat44
украина что то везде проигрывает россии и их компаниям в международных судах, видать правда за Путиным и россией?
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