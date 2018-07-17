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Северный поток остановился на ремонт

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В день остановки морской трубы номинация на прокачку газа через Украину по ужгородскому коридору резко выросла.
Северный поток нуждается в регулярном техобслуживании
Северный поток нуждается в регулярном техобслуживании
depositphotos.com

Газопровод Северный поток в Балтийском море полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 17 июля.

"Остановка магистрали, по которой Евросоюз получает из России 170 млн кубометров газа в сутки, точно совпала с долгожданными трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией", – говорится в сообщении.

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По графику профилактические работы на газопроводе продлятся до утра 31 июля. В этот период будут произведены работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

Агентство отмечает, что остановка обоих ниток Северного потока "говорит не только о важности поставок российского газа по этой магистрали, но и о значимости украинского транзита".

В день остановки морской трубы номинация на прокачку газа через Украину по ужгородскому коридору выросла до 189 млн куб. м с 168 млн кубометров в понедельник.

Напомним, 17 июля в Берлине состоятся трехсторонние газовые переговоры. Ранее в Нафтогазе озвучили предложение России по транзиту газа.

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Теги: Россия, Украина, ремонт, Северный поток, транзит, газопровод, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  17.07.2018, 17:49
Оценка:  0
гость
ну в принципе прокачку через беларусь увеличить можно было, просто чубатых дрочат, на вшивость проверяют, не зимой же такой тренинг проводить!
Партнёр  (аноним)  17.07.2018, 17:00
Оценка:  -1
Партнёр
Так этого и следовало ожидать, рано или поздно это братание с РФ закончилось бы и они имея млрд. халявных нефте/газо долларов построили б эти потоки. Сидеть на транзитной газовой трубе и думать что так будет вечно глупо. Надо развивать свою страну иначе будет ещё одна Монголия.
гость  (аноним)  17.07.2018, 16:24
Оценка:  -1
гость
Хуже другое: когда построят СП-2, начнут при ремонтах с одной нитки на другую перекидывать. А это непорядочно по отношению к Украине.
гость  (аноним)  17.07.2018, 15:58
Оценка:  -1
гость
ну всё сегодня пляски самые широкие шальвары и самая вышиванчатая из вышиванок УРА ТОВАРИСЧИ!
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