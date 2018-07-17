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Нафтогаз получил рекордную прибыль за 2017 год

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Без победы в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз понес бы чистый убыток в размере 7,4 млрд гривен.
Нафтогаз отчитался о прибыли за прошлый год
Нафтогаз отчитался о прибыли за прошлый год
depositphotos.com

Нафтогаз Украины за 2017 год получил рекордную чистую прибыль - 39,4 миллиарда гривен (в 2016 году - 17,8 млрд гривен). Соответствующий отчет опубликован на сайте холдинга во вторник, 17 июля.

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Согласно отчету, второй год подряд Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. Если в 2016 году выплаты составляли 74 млрд гривен (около 10% доходов бюджета), то в 2017 году - 110 млрд гривен (около 15% доходов госбюджета).

"Один из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы - исторические победы в Стокгольме, полученные в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Мы избавились от угрозы беспрецедентной долговой нагрузки на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти 4,7 млрд долларов", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

При этом победа над Газпромом стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году. Без положительного эффекта Стокгольма Нафтогаз понес бы чистый убыток в размере 7,4 млрд гривен.

Также в Нафтогазе подчеркнули, что Газпром должен выплатить еще 2,6 млрд долларов после учета 2,1 млрд долларов, которые украинская компания получила в виде поставленного в 2014 году газа.

Отметим, НАК опубликовал отчет за 2017 год, подготовленный с учетом стандартов GRI, вместе с консолидированной финансовой отчетностью, независимый аудит которой провела компания Deloitte.

Ранее сообщалось о том, что Северный поток остановился на ремонт.

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Теги: Нафтогаз, прибыль, доходы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Solpadein    17.07.2018, 20:57
Оценка:  0
Solpadein
Экономика растёт за счёт продажи продукта первой необходимости??В нашей Украине,нужно меры для микро плюсов в таких отраслях а не плясать ,что мол имеем больше денег за счёт людей,для выплат по % для МВФ.Это ппц,я не знаю как зимой буду выруливать по газу(котёл),а там пляшут что они содрали с меня
гость  (аноним)  17.07.2018, 19:38
Оценка:  +3
гость
Народ оплатил повышенную ставку на газ, а эти ублюдки ещё и насмехаются, тем что у них рекордная прибыль.
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