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Google получит от Еврокомиссии рекордный штраф - СМИ

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В Еврокомиссии считают, что компания способна размещать свои рекламы в большем количестве приложений для смартфонов, чем любой другой ее конкурент.
Решение Android является важнейшим из тройки антимонопольных дел против Google
Решение Android является важнейшим из тройки антимонопольных дел против Google
depositphotos.com

Европейская комиссия на текущей неделе огласит решение о штрафе для компании Google в рамках антимонопольного дела, связанного с операционной системой Android. Как сообщает Euractiv, чуть больше года назад комиссия наложила штраф в размере 2,4 млрд долларов на Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

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Предполагается, что новый штраф превысит тот, что был ранее из-за широкого объема охвата дела Android.

Решение Android является важнейшим из тройки антимонопольных дел против Google, подчеркивает издание. В Еврокомиссии считают, что компания способна размещать свои рекламы в большем количестве приложений для смартфонов, чем любой другой ее конкурент.

Высокие выплаты разработчикам приложений, а также углубленные связи с миллионами рекламодателей, превратили Google в основной источник дохода для многих приложений, считает комиссия, поскольку ее Google Play насчитывает более 90% программ, которые загружаются на устройстве Android в Европе.

Google отрицает обвинения в свою сторону, заявляя, что поиск в комплектации с Google Play позволяет ей бесплатно предлагать весь рекламный пакет, а пользователям смартфонов получать широкий выбор.

Ранее сообщалось о том, что YouTube вводит платную подписку на популярные каналы.

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Теги: ЕС, Google, Евросоюз, Google Android, монополия, штраф, Android, Еврокомиссия, антимонопольне законодавство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.07.2018, 17:45
Оценка:  0
гость
Урря!!!!половину штрафа дадут свидомне нележной!!!!
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