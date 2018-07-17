Google получит от Еврокомиссии рекордный штраф - СМИ

В Еврокомиссии считают, что компания способна размещать свои рекламы в большем количестве приложений для смартфонов, чем любой другой ее конкурент.

Решение Android является важнейшим из тройки антимонопольных дел против Google depositphotos.com

Европейская комиссия на текущей неделе огласит решение о штрафе для компании Google в рамках антимонопольного дела, связанного с операционной системой Android. Как сообщает Euractiv, чуть больше года назад комиссия наложила штраф в размере 2,4 млрд долларов на Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Читай также: Google обвинили в слежке за миллионами пользователей iPhone Предполагается, что новый штраф превысит тот, что был ранее из-за широкого объема охвата дела Android.

Решение Android является важнейшим из тройки антимонопольных дел против Google, подчеркивает издание. В Еврокомиссии считают, что компания способна размещать свои рекламы в большем количестве приложений для смартфонов, чем любой другой ее конкурент.

Высокие выплаты разработчикам приложений, а также углубленные связи с миллионами рекламодателей, превратили Google в основной источник дохода для многих приложений, считает комиссия, поскольку ее Google Play насчитывает более 90% программ, которые загружаются на устройстве Android в Европе.

Google отрицает обвинения в свою сторону, заявляя, что поиск в комплектации с Google Play позволяет ей бесплатно предлагать весь рекламный пакет, а пользователям смартфонов получать широкий выбор.

Ранее сообщалось о том, что YouTube вводит платную подписку на популярные каналы.