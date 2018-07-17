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Руководство Нафтогаза разделило вознаграждение в 127 млн гривен

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Общая сумма вознаграждения для руководства НАК по итогам 2017 года выросла в два с половиной раза.
Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен
Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен
depositphotos.com

Члены правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины получили вознаграждение 127,7 млн гривен за 2017 год. Об этом говорится годовом отчете Нафтогаза, сообщают Українські новини во вторник, 17 июля.

Отмечается, что общая сумма вознаграждения в 2017 году выросла в два с половиной раза по сравнению с 2016 годом.

В частности, председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен. Его первый заместитель Сергей Перелома – 17 млн гривен, заместитель Сергей Коновец – 15,2 млн гривен. Член правления Юрий Колбушкин – 14 млн гривен.

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Также в отчете указано вознаграждение для членов правления НАКа Олега Прохоренко (предправления Укргаздобычи) в размере 24 млн гривен, и для Николая Гавриленко (гендиректор Укртрансгаза) – 10,4 млн гривен, но в сноске указано, что они не получают вознаграждение как члены правления.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе шести членов правления и девяти директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом заработных плат и дополнительных текущих премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).

Напомним, Счетная палата Украины планирует провести аудит премии сотрудникам Нафтогаза в размере $45,6 млн, которую назначил наблюдательный совет компании за их вклад в победу в судебной споре с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

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Теги: деньги, Нафтогаз, премия, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  17.07.2018, 16:34
Оценка:  +2
гость
Люби себя и плюй на всех, пока у власти -ты лучше всех!!!
гость  (аноним)  17.07.2018, 16:27
Оценка:  +1
гость
ЗАМЕЧАТАЛЬНО БЛИСТАТЕЛЬНО ВНЕЗАПНО МОЛОДЦЫ!
гость  (аноним)  17.07.2018, 16:17
Оценка:  +1
гость
ПРЕЛЕСТНО - ПРЕЛЕСТНО!!! из платежей народных себя не обидели!!!!
Peyot    17.07.2018, 15:57
Оценка:  0
Peyot
Ну в принцыпе можно было бы наградить за победу над тупингазом но блин сначала может деньги пусть в казну псотупят? Вы еще ничего не выиграли пока деньги не вернули... сейчас можно выдать вам грамоты в которых будет написано как только так и сразу!!!
Dmitriyy    17.07.2018, 16:51
Оценка:  +3
Dmitriyy
Деньги не поступят.... А к тому времени уйдут в отставку...
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