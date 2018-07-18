В сентябре из Киева начнет курсировать "поезд четырех столиц"

Изначально в Мининфраструктуры планировали запустить "поезд пяти столиц" – до Таллина.

Из Киева в Ригу можно будет доехать на поезде depositphotos.com

Поезд "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) запустят с 28 сентября. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

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"У нас есть поезд четырех столиц (Рига-Вильнюс-Минск-Киев), который стартует 28 сентября из Киева. У нас будет прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - заявил Омелян.

Ранее сообщалось о том, что может требовать пассажир в плацкарте.