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В сентябре из Киева начнет курсировать "поезд четырех столиц"

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Изначально в Мининфраструктуры планировали запустить "поезд пяти столиц" – до Таллина.
Из Киева в Ригу можно будет доехать на поезде
Из Киева в Ригу можно будет доехать на поезде
depositphotos.com

Поезд "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) запустят с 28 сентября. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр принял участие в заседании Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

"У нас есть поезд четырех столиц (Рига-Вильнюс-Минск-Киев), который стартует 28 сентября из Киева. У нас будет прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - заявил Омелян.

Ранее сообщалось о том, что может требовать пассажир в плацкарте.

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Теги: Киев, Рига, поезда, Вильнюс, Минск, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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