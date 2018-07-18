В сентябре из Киева начнет курсировать "поезд четырех столиц"
Изначально в Мининфраструктуры планировали запустить "поезд пяти столиц" – до Таллина.
Поезд "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) запустят с 28 сентября. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.
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Министр принял участие в заседании Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
"У нас есть поезд четырех столиц (Рига-Вильнюс-Минск-Киев), который стартует 28 сентября из Киева. У нас будет прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - заявил Омелян.
Ранее сообщалось о том, что может требовать пассажир в плацкарте.
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Полная версия правил
-Талеко..
-Потфесешь?
-Сатись...
Через час :
-То таллина талеко?
-Еще тальше!