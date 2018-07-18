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В каких странах украинцы проведут отпуск-2018

Комментариев: 5
Больше всего граждане Украины ездят на отдых в Египет и Турцию - около 1,65 миллионов туров.
Турпоток из Украины в Египет и Турцию растет
Турпоток из Украины в Египет и Турцию растет
depositphotos.com

В текущем году более двух миллионов украинцев поедут за границу через туроператоров. Об этом сообщил коммерческий директор туроператора SkyUp Александр Альба, передает LIGA.net.

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По его прогнозам, в этом году рынок вырастет на 22-28%: около 1 млн туристов отправится в Египет, около 650 тысяч - в Турцию, и около 45 тысяч - в Объединенные Арабские Эмираты.

SkyUp, по данным Альбы, в 2015 году вывез за границу свыше 300 тысяч, в 2016 году – 707 тысяч украинцев, в 2018 планирует вывезти около 1 млн.

По данным исследования Visa Global Travel Intentions Study, украинцы путешествуют вдвое меньше европейцев, но планируют в ближайшие два года увеличить количество поездок за границу почти в два раза. Украинцы совершают в среднем 1,2 поездки в год – в 2 раза меньше глобального уровня (2,5), и путешествуют по 8 дней, как и среднестатистический глобальный турист.

40% украинских путешественников покупают пакетные туры, а 60% - планируют поездки самостоятельно или покупают в туристических агентствах только часть услуг.

Ранее сообщалось о том, сколько роскошных яхт купили украинские чиновники.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: туризм, туристы, украинцы, туроператор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  18.07.2018, 12:22
Оценка:  -1
гость
Лично я хочу жить в России. Почему же они меня там не прописывают, а?
гость  (аноним)  18.07.2018, 11:51
Оценка:  0
гость
Украинцы в Крыму чувствуют себя как местные. Почему пол Украины не последовать их примеру? Не дадут. Сами же убьют и скажут вот вам русский мир. И назовут предателями. А люди просто хотят жить лучше.
Без_пейсов    18.07.2018, 11:37
Оценка:  +1
Без_пейсов
на огородах большинство "отдыхать" будут
Shurat44    18.07.2018, 11:33
Оценка:  0
Shurat44
Я в Крыму был, там круто, но для нас украинцев цены дороговаты в 2-3 раза все дороже , кроме топлива которое там дешевле. а еще там пенсия минимальна в перерасчете на гривну 4 тыс, а средняя з/п 800 долларов.
гость  (аноним)  18.07.2018, 11:20
Оценка:  -2
гость
Я в сентябре поеду в Крым только ради интереса.
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