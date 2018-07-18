В каких странах украинцы проведут отпуск-2018

Больше всего граждане Украины ездят на отдых в Египет и Турцию - около 1,65 миллионов туров.

В текущем году более двух миллионов украинцев поедут за границу через туроператоров. Об этом сообщил коммерческий директор туроператора SkyUp Александр Альба, передает LIGA.net.

Читай также: Дешево и сердито: сколько стоит бюджетный отдых летом-2018 По его прогнозам, в этом году рынок вырастет на 22-28%: около 1 млн туристов отправится в Египет, около 650 тысяч - в Турцию, и около 45 тысяч - в Объединенные Арабские Эмираты.

SkyUp, по данным Альбы, в 2015 году вывез за границу свыше 300 тысяч, в 2016 году – 707 тысяч украинцев, в 2018 планирует вывезти около 1 млн.

По данным исследования Visa Global Travel Intentions Study, украинцы путешествуют вдвое меньше европейцев, но планируют в ближайшие два года увеличить количество поездок за границу почти в два раза. Украинцы совершают в среднем 1,2 поездки в год – в 2 раза меньше глобального уровня (2,5), и путешествуют по 8 дней, как и среднестатистический глобальный турист.

40% украинских путешественников покупают пакетные туры, а 60% - планируют поездки самостоятельно или покупают в туристических агентствах только часть услуг.

Ранее сообщалось о том, сколько роскошных яхт купили украинские чиновники.