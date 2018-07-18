Украинские авиакомпании эксплуатируют 35 "старых" самолетов

Со следующего года в Украина планируют запретить использование самолетов старше 20 лет.

На балансе украинских авиакомпаний находится 35 пассажирских самолетов, которые служат более 20 лет. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на данные Госавиаслужбы.

Читай также: Аэропорт Киев обвинил НАБУ в аварии самолета Самое большое количество самолетов со сроком эксплуатации 20 и больше лет находится в распоряжении авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ, Киев) - 3 самолета Boeing 737-500 (один - 26 лет и два - по 25 лет) и 4 самолета Boeing 767-300 (25, 27 и два по 26 лет).

Второе место по количеству, а также первое по большому сроку эксплуатации занимает авиакомпания Мотор Сич (Запорожье) - 3 самолета Ан-24РВ (45,46 и 47 лет) и 2 самолета Як-40 (38 и 43 года).

Авиакомпания YanAir (Житомир) имеет на своем балансе 2 самолета Boeing 737-300 (30 и 26 лет), самолет Boeing 737-400 в возрасте 29 лет и самолет Airbus 321-112 в возрасте 20 лет.

Такое же количество имеется в парке самолетов Bravo Airways (Киев) - 2 самолета Boeing 737-500 (28 и 26 лет) и 2 самолета MD-83 (по 27 лет).

Читай также: В Украине запретят использование самолетов старше 20 лет Во флоте авиакомпании Анда Эйр (Киев) находится 2 самолета MD-83 (31 и 25 лет) и самолет MD-82 (29 лет), также авиакомпания Хорс (Киев) имеет 2 самолета Boeing 737-500 (по 20 лет) и самолет Boeing 737-300 (21 год).

По два самолета находятся во флоте авиакомпаний Аэроджет (Одесса) - 2 SAAB 340B (27 и 29 лет), Windrose (Киев) - Airbus 320-212 (22 года) и Airbus 321-211 (20 лет), Ukrainian Wings (Киев) - Boeing 737-400 (28 лет) и Boeing 737-500 (26 лет).

Азур Эйр Украина (Киев) располагает самолетом Boeing 767-300 в возрасте 27 лет, Буковина (Киев) - Boeing 737-500 (20 лет), ФАНэйр (Киев) - Airbus 320-212 (24 года).

Ранее сообщалось о том, что Boeing запустит сверхзвуковой лайнер.