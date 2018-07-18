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Южно-Украинская АЭС отключила первый энергоблок

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По состоянию на утро среды в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.
На Южно-Украинская АЭС работают два блока из трех
На Южно-Украинская АЭС работают два блока из трех
wikipedia.org

Южно-Украинская атомная электростанция в Николаевской области около полуночи 17 июля отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР).

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома утром в среду, 18 июля.

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"Во время планово-предупредительного ремонта выполняется замена и модернизация оборудования, направленные на повышение безопасности, надежности и технико-экономических показателей работы станции. Другая обязательная процедура - перегрузка ядерного топлива. На каждом энергоблоке АЭС ППР проводится ежегодно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.

Таким образом, по состоянию на утро среды в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС – 223 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Запорожской АЭС – 130 сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 66 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Ривненской АЭС – 11 сутки капитального планового ремонта.

Ранее сообщалось о том, что Украина увеличила производство электроэнергии.

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Теги: ремонт, АЭС, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.07.2018, 15:07
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гость
Другая обязательная процедура - перегрузка ядерного топлива. На каждом энергоблоке АЭС ППР проводится ежегодно",

Вроде российское топливо перегружали раз в 3 года... Вестинхаусовской сборки только на 1 год хватает получается?
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