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Антонов подписал соглашение о сотрудничестве с Boeing

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Aviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП Антонов широкой номенклатуры комплектующих изделий.
Соглашение было подписано на авиасалоне Фарнборо-2018
Соглашение было подписано на авиасалоне Фарнборо-2018
depositphotos.com

Украинский госконцерн Антонов и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов АН. Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, на авиасалоне Фарнборо-2018 президент ГП Антонов Александр Донец и президент Aviall Services Inc. Эрик Страфел подписали генеральное соглашение по взаимодействию в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.

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“В рамках этой кооперации Aviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП Антонов широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем“, - сказано в сообщении корпорации.

Как уточнил Донец, Антонов получил надежного партнера, который станет важным интегрирующим звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения.

“В том числе, для запуска серийного производства новейших самолетов марки АН и обеспечения их качественной послепродажной поддержки на самом высоком мировом уровне“, - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что хакеры атаковали сайт ГП Антонов.

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Теги: самолет, Boeing, Антонов, сотрудничество, соглашение, самолеты, ДП Антонов, Ан-178
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Без_пейсов    19.07.2018, 12:14
Оценка:  +3
Без_пейсов
Хорошая новость, только чтоб украинские чиновники не препятствовали этому
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