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Днепразот готовится возобновить производство хлора

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Для полного запуска производства предприятию необходимо трое суток. Сегодня АМКУ рассмотрит обращение Днепразота.
Вода в Украине будет
Вода в Украине будет
depositphotos.com

Предприятие Днепроазот готовится через три дня полностью запустить производство хлора. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, передает 112 Украина.

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"Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство", – отметила Бабий.

Ранее глава ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах: Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве протестовали работники Днепразота.

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Теги: вода, очистка воды, питьевая вода, водоснабжение, ДнепрАзот
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Источник: korrespondent.net

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