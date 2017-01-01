Днепразот готовится возобновить производство хлора
Предприятие Днепроазот готовится через три дня полностью запустить производство хлора. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, передает 112 Украина.
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"Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство", – отметила Бабий.
Ранее глава ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах: Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве протестовали работники Днепразота.
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