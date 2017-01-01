Днепразот готовится возобновить производство хлора

Для полного запуска производства предприятию необходимо трое суток. Сегодня АМКУ рассмотрит обращение Днепразота.

Предприятие Днепроазот готовится через три дня полностью запустить производство хлора. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, передает 112 Украина.

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"Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство", – отметила Бабий.

Ранее глава ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах: Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве протестовали работники Днепразота.