АМКУ признал остановку Днепразота незаконной

Предприятие предоставило недостаточно информации о целесообразности повышения цен на хлор, заявили в комитете.

Антимонопольный комитет рассмотрел заявление Днепроазота на соответствие антимонопольному законодательству прекращения предприятием производства жидкого хлора, а также о повышении цены на него. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Читай также: Днепразот готовится возобновить производство хлора В комитете считают, что прекращение предприятием производства или реализации жидкого хлора "могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции".

Также, в ведомстве отметили, что Днепроазотом предоставлено недостаточно информации для предоставления заключения относительно того, является ли повышение цены на товары предприятия, в том числе, жидкий хлор, нарушением антимонопольного законодательства.

Читай также: Днепразот выдвинул условие производства хлора для очистки воды

"Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором. Цены на хлор жидкий свободны и определяются субъектом хозяйствования самостоятельно. Утверждение Общества о том, что цены, по которым АО Днепроазот реализовывало и планировало реализовывать хлор, существенно ниже рыночных из-за зарегулированности области и неэффективного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, не основываются на действующем законодательстве", - пояснили в АМКУ.



При этом, отметили в комитете, ссылки Днепроазота на посредников, поставляющих хлор жидким предприятиям централизованного водоснабжения по ценам, значительно выше отпускных его цены, безосновательны.



При этом в АМКУ отметили, что закон не запрещает предприятию самому определять цены на свою продукцию.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве протестовали работники Днепразота.