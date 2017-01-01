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АМКУ признал остановку Днепразота незаконной

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Предприятие предоставило недостаточно информации о целесообразности повышения цен на хлор, заявили в комитете.
В АМКУ посчитали жалобу Днепразота на заниженные цены на хлор безосновательной
В АМКУ посчитали жалобу Днепразота на заниженные цены на хлор безосновательной
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Антимонопольный комитет рассмотрел заявление Днепроазота на соответствие антимонопольному законодательству прекращения предприятием производства жидкого хлора, а также о повышении цены на него. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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В комитете считают, что прекращение предприятием производства или реализации жидкого хлора "могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции". 

Также, в ведомстве отметили, что Днепроазотом предоставлено недостаточно информации для предоставления заключения относительно того, является ли повышение цены на товары предприятия, в том числе, жидкий хлор, нарушением антимонопольного законодательства.

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 "Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором. Цены на хлор жидкий свободны и определяются субъектом хозяйствования самостоятельно. Утверждение Общества о том, что цены, по которым АО Днепроазот реализовывало и планировало реализовывать хлор, существенно ниже рыночных из-за зарегулированности области и неэффективного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, не основываются на действующем законодательстве", - пояснили в АМКУ. 

При этом, отметили в комитете, ссылки Днепроазота на посредников, поставляющих хлор жидким предприятиям централизованного водоснабжения по ценам, значительно выше отпускных его цены, безосновательны. 

При этом в АМКУ отметили, что закон не запрещает предприятию самому определять цены на свою продукцию. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве протестовали работники Днепразота.

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Теги: АМКУ, очистка воды, питьевая вода, водоснабжение, ДнепрАзот
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Источник: korrespondent.net

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