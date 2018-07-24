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Укртелеком планирует повысить тарифы на 14%

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Оператор намерен повысить тарифы на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019 года.
В Укртелекоме объяснили рост тарифов увеличением затрат
В Укртелекоме объяснили рост тарифов увеличением затрат
depositphotos.com

Укртелеком обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

Об этом сказал директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 24 июля.

"Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения", – заявил Шуранов.

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Он сообщил, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.

По его словам, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.

Шуранов отметил, что сейчас самый дорогой пакет Укртелекома стоит приблизительно 73 гривны и заверил, что речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривен.

Напомним, с 1 июня Укртелеком повысил стоимость тарифных планов Домашний Базовый, Общий базовый и Домашний Безлимитный на 8,2-11,2% (на 6 грн с НДС). Тогда повышение не коснулось абонплаты, которая регулируется государством.

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Теги: телефон, тарифы, телефония, Укртелеком, повышение тарифов, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.07.2018, 16:13
Оценка:  0
гость
уже все скачут?
Fox.nic.nic    24.07.2018, 15:57
Оценка:  0
Fox.nic.nic
укртелеком дерьмо
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