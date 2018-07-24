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Opel впервые почти за 20 лет отчитался о прибыли

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Благодаря мерам жесткой экономии и реструктуризации Opel, с 2016 года принадлежащий французскому концерну PSA, вышел в прибыль.
Прибыль Opel составила 502 млн евро
Прибыль Opel составила 502 млн евро
depositphotos.com

Немецкий автопроизводитель Opel, работающий в связке с британской Vauxhall Motors, по итогам первой половины текущего года впервые почти за 20 лет отчитался о получении прибыли. Соответствующие данные обнародовал во вторник, 24 июля, финансовый директор французского концерна PSA, владеющего этими двумя брендами, Жан-Батист де Шатийон.

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По его словам, прибыль за указанный период составила 502 млн евро, достичь ее удалось благодаря программе жесткой экономии и реструктуризации. Принимаемые меры, в частности, предполагали поэтапное сокращение числа рабочих мест с нынешних 18000 до 14300, а также инвестиции в новые модели развития.

На фоне этих новостей стоимость акций Peugeot, также принадлежащего PSA, на Парижской фондовой бирже увеличилась более чем на 12 процентов и достигала в ходе торгов десятилетнего максимума в 23 евро за акцию.

Летом 2017 года PSA приобрела за 1,3 млрд евро у американской корпорации General Motors (GM) ее дочерние фирмы - немецкую Opel и британскую Vauxhall. Американский гигант полностью передал французскому конкуренту, недавно вышедшему из тяжелого кризиса, свои активы в Европе. И Opel, и PSA выпускают главным образом автомобили среднего и компактного классов. Новая компания Opel будет прибыльной, ориентированной на мировой рынок и электромобильность, пообещал ее глава Михаэль Лошеллер через 100 дней после поглощения PSA.

Ранее сообщалось о том, как провели выходные украинские прокуроры.

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Теги: автомобили, новости компаний, прибыль, Opel, Peugeot
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
YoZhe    24.07.2018, 17:14
Оценка:  0
YoZhe
Ну наконец-то, сколько можно было пинать этот труп. Хоть французы смогли довести его до ума. Иначе пропала бы марка.
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