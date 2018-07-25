Нафтогаз согласовал отделение оператора ГТС

Компания договорилась с МГУ о дорожной карте для отделения оператора газотранспортной системы Украины.

Наблюдательные советы НАК Нафтогаз Украины и ОАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ) согласовали дорожную карту о сотрудничестве при отделении функции оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Читай также: Нафтогаз не пойдет на мировую с Газпромом Отмечается, что согласно меморандуму о взаимопонимании, процесс отделения функции оператора ГТС должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с Газпромом.

По словам председателя набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, это решение обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС, гарантируя при этом энергетическую безопасность и экономическое процветание страны.