Нафтогаз согласовал отделение оператора ГТС
Компания договорилась с МГУ о дорожной карте для отделения оператора газотранспортной системы Украины.
Наблюдательные советы НАК Нафтогаз Украины и ОАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ) согласовали дорожную карту о сотрудничестве при отделении функции оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
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Отмечается, что согласно меморандуму о взаимопонимании, процесс отделения функции оператора ГТС должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с Газпромом.
По словам председателя набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, это решение обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС, гарантируя при этом энергетическую безопасность и экономическое процветание страны.
Ранее сообщалось о том, что в Нафтогазе рукодители получили не всю премию.
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