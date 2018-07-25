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Нафтогаз согласовал отделение оператора ГТС

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Компания договорилась с МГУ о дорожной карте для отделения оператора газотранспортной системы Украины.
Нафтогаз готовит процесс отделения функции оператора ГТС
Нафтогаз готовит процесс отделения функции оператора ГТС
depositphotos.com
Наблюдательные советы НАК Нафтогаз Украины и ОАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ) согласовали дорожную карту о сотрудничестве при отделении функции оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

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Отмечается, что согласно меморандуму о взаимопонимании, процесс отделения функции оператора ГТС должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с Газпромом.

По словам председателя набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, это решение обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС, гарантируя при этом энергетическую безопасность и экономическое процветание страны.
 
 
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Теги: ГТС, Нафтогаз, газотранспортная система, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.07.2018, 12:03
Оценка:  0
гость
Приватизация по тихому. На кой хер нужен оператор?
Может ещё оператор - оператора появится?
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