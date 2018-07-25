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Хлор для очистки воды подорожал в три раза - СМИ

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После запуска производства ДнепрАзот поднял цены на продукцию с 10,4 тыс. грн до 33 тыс. грн.
ДнепрАзот втрое повысил цены на жидкий хлор
ДнепрАзот втрое повысил цены на жидкий хлор
depositphotos.com

После возобновления работы предприятия ДнепрАзот цены на хлор выросли в три раза. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Экономическая правда, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

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Так, цена за тонну хлора выросла с 10,4 тыс. грн до 33 тыс. грн без ПДВ

В пресс-службе ДнепрАзота заявляют, что предприятие уже отгрузило первые партии хлора после возобновления работы. В период с 22 по 24 июля две первые партии были поставлены на Харьковский водоканал и Аульскую хлоропереливную станцию.

Кроме того, уточняют, что сейчас предприятие работает только на 10% от всей мощности, в работу приведена только хлорная группа заводов.

Ранее сообщалось о том, что Днепразот готовится возобновить выпуск хлора.

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Теги: вода, цены, очистка воды, водоснабжение, ДнепрАзот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.07.2018, 17:50
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Не фиг народ хлоркой травить! Пора переходить на озон и ультрафиолетовые лампы! Правда переоборудование денег стоит...Да ладно, европцы кредит дадут, вон на солнечные ЭС дали, но за энергию три шкуры слупят!
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